Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence
Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence mercredi 8 juillet 2026.
Tence
Rencontre avec
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Rencontre avec l’autrice Denise Sahut, autrice de l’album jeunesse Emmène-nous .
Elle vous lira son album en mode Kamishibaï. Dès 5 ans.
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Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
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English :
Meet author Denise Sahut, author of the children’s picture book Emm%E8ne-nous.
She will read her book to you in Kamishiba%EF style. For ages 5 and up.
L’événement Rencontre avec Tence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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