Soirée dégustation de vin Camping**** Les Murmures du Lignon Tence

Soirée dégustation de vin

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-08-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dégustation de 6 vins + 1 digestif servi avec une planche de charcuterie de pays, ouvert à tous.

.

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 91

English :

Tasting of 6 wines + 1 digestif served with a board of local charcuterie, open to all.

L’événement Soirée dégustation de vin Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon