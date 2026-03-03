Soirée dégustation de vin Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
Soirée dégustation de vin
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : Mercredi 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
2026-07-08
Dégustation de 6 vins + 1 digestif servi avec une planche de charcuterie de pays, ouvert à tous.
English :
Tasting of 6 wines + 1 digestif served with a board of local charcuterie, open to all.
