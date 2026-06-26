Visite guidée du Moulinage des Mazeaux Moulinage de soie des Mazeaux Tence
Visite guidée du Moulinage des Mazeaux Moulinage de soie des Mazeaux Tence mercredi 8 juillet 2026.
Tence
Visite guidée du Moulinage des Mazeaux
Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux Tence Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
à partir de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
Visite d’un moulinage du 19è siècle avec tout son matériel et la collection de machines textiles. Durée 1h30
.
Moulinage de soie des Mazeaux Les Mazeaux Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Visit of a 19th century mill with all its equipment and the collection of textile machines. Duration 1h30
L’événement Visite guidée du Moulinage des Mazeaux Tence a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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