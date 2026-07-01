Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell

Saint-Denis Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell

Partez à la découverte du Marais en compagnie de Rémi Schnell, photographe animalier reconnu, et profitez de ses conseils pour apprendre à mieux observer, composer et capturer la lumière. .

Saint-Denis Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 20 50 75 cielmonmarais@gmail.com

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English :

A Photo Tour in the Heart of the Marais with Rémy Schnell

L’événement Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Sud Retz Atlantique