Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell Machecoul-Saint-Même
dimanche 26 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell
Saint-Denis Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell
Partez à la découverte du Marais en compagnie de Rémi Schnell, photographe animalier reconnu, et profitez de ses conseils pour apprendre à mieux observer, composer et capturer la lumière. .
Saint-Denis Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 20 50 75 cielmonmarais@gmail.com
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English :
A Photo Tour in the Heart of the Marais with Rémy Schnell
L’événement Immersion photo au cœur du Marais avec Rémi Schnell Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Sud Retz Atlantique
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