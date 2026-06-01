Immersion sensorielle au Domaine Le Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel
Immersion sensorielle au Domaine Le Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel samedi 27 juin 2026.
Espaly-Saint-Marcel
Immersion sensorielle au Domaine Le Clos du Paradis
Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-07-19 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-07-18 2026-07-19 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-19 2026-09-20
Réalisez une expérience sensorielle au sein du Domaine Clos du Paradis proposée par Laure qui vous accompagne à travers la respiration, la méditation et le massage.
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Domaine Le Clos Paradis 1 chemin de la Droit Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 17 54 75
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English :
Enjoy a sensory experience at Domaine Clos du Paradis led by Laure, who will guide you through breathing exercises, meditation, and massage.
L’événement Immersion sensorielle au Domaine Le Clos du Paradis Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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