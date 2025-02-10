Impériale visite gui(n)dée Compiègne

Impériale visite gui(n)dée

Avenue de l’Armistice Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 12:15:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-06-07 2026-10-18

Venez à la rencontre des personnages illustres qui ont fait la renommée de Compiègne au cours d’une promenade théâtralisée, au coeur de la forêt de Compiègne… Une expérience immersive pleine de charme et d’humour !

La vérité historique pourrait ne pas être celle que l’on croit… Et si la Grande Histoire en cachait bien d’autres ? Voilà le point de départ de cette création de l’Acte Théâtral, de l’Association Le bord de l’eau et de la compagnie La Cahute, en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne.

Billetterie disponible en ligne ou à l’Office de Tourisme de Compiègne (Place de l’Hôtel de Ville).

Venez à la rencontre des personnages illustres qui ont fait la renommée de Compiègne au cours d’une promenade théâtralisée, au coeur de la forêt de Compiègne… Une expérience immersive pleine de charme et d’humour !

La vérité historique pourrait ne pas être celle que l’on croit… Et si la Grande Histoire en cachait bien d’autres ? Voilà le point de départ de cette création de l’Acte Théâtral, de l’Association Le bord de l’eau et de la compagnie La Cahute, en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne.

Billetterie disponible en ligne ou à l’Office de Tourisme de Compiègne (Place de l’Hôtel de Ville). .

Avenue de l’Armistice Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the illustrious characters who have made Compiègne famous, during a theatrical walk in the heart of Compiègne forest… An immersive experience full of charm and humor!

Historical truth may not be what it seems… And what if Great History hides many other stories? This is the starting point for this creation by Acte Théâtral, Association Le bord de l?eau and Compagnie La Cahute, in partnership with the Office de Tourisme de l?Agglomération de Compiègne.

Tickets available online or at the Compiègne Tourist Office (Place de l’Hôtel de Ville).

L’événement Impériale visite gui(n)dée Compiègne a été mis à jour le 2025-02-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme