Impressionnant vitrail, Musée du Pays de Sarrebourg, Sarrebourg

Impressionnant vitrail Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Pays de Sarrebourg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Accompagnés par l’équipe de médiation du musée, les élèves de CE2, CM1 et CM2 et CLIS de l’école des Vosges de Sarrebourg ainsi que ceux des écoles de Saint-Quirin et de Gondrexange ont découvert le vitrail La Paix de Marc Chagall, œuvre choisie à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de sa création. Guidés par Mylène Billand, vitrailliste, Laurine Dicop, illustratrice, et Hélène Jofa, artiste plasticienne, les élèves réaliseront leurs propres créations. Les classes de 5e du collège Pierre-Messmer accompagnées par Fanny Germain professeure d’arts plastiques participent également au projet.

Le public est invité à découvrir leurs œuvres au Musée du Pays de Sarrebourg le 23 mai, de 18h à 22h.

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg, France Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est +33387080868 https://www.sarrebourg.fr/Musee Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines en provenance de la manufacture de Niderviller.

Accompagnés par l’équipe de médiation du musée, les élèves de CE2, CM1 et CM2 et CLIS de l’école des Vosges de Sarrebourg ainsi que ceux des écoles de Saint-Quirin et de Gondrexange ont découvert le …

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