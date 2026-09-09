UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Imprimante 3D, Sésame, Bordeaux

mercredi 16 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux

Imprimante 3D, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Sésame
Adresse
13 place Canteloup, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
être inscrit.e à la bibliothèque

Imprimante 3D Mercredi 16 septembre, 14h15 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T16:15:00+02:00

Partez à la découverte de notre imprimante 3D, la Creality K1 ! Cet atelier vous permet de modéliser et d’imprimer votre propre figurine ou porte-clé. Vous utiliserez Tinkercad, un logiciel intuitif et très simple, idéal pour apprendre à concevoir des objets en 3D en s’amusant.

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]
Fabrique et imprime ton objet personnalisé. Pour tous, à partir de 12 ans.

pixabay

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)