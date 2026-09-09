Imprimante 3D, Sésame, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
Imprimante 3D Mercredi 16 septembre, 14h15 Sésame Gironde
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:15:00+02:00 – 2026-09-16T16:15:00+02:00
Partez à la découverte de notre imprimante 3D, la Creality K1 ! Cet atelier vous permet de modéliser et d’imprimer votre propre figurine ou porte-clé. Vous utiliserez Tinkercad, un logiciel intuitif et très simple, idéal pour apprendre à concevoir des objets en 3D en s’amusant.
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]
Fabrique et imprime ton objet personnalisé. Pour tous, à partir de 12 ans.
pixabay
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