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AGENDA · Le Mans

Imprimés éphémères un défi pour la conservation Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Imprimés éphémères un défi pour la conservation

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-09-19

Vitrines du Patrimoine
Autour de la thématique nationale des journées européennes du patrimoine 2026 Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , partez à la découverte du patrimoine de la médiathèque Aragon   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Heritage Showcases

L’événement Imprimés éphémères un défi pour la conservation Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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