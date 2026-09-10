Imprimés éphémères un défi pour la conservation Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Imprimés éphémères un défi pour la conservation

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-09-19

Vitrines du Patrimoine

Autour de la thématique nationale des journées européennes du patrimoine 2026 Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , partez à la découverte du patrimoine de la médiathèque Aragon .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Heritage Showcases

L’événement Imprimés éphémères un défi pour la conservation Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72