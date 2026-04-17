Impro au Château ! A vous de décider, à eux d’improviser ! Château de Montautre Fromental

Fromental

Impro au Château ! A vous de décider, à eux d’improviser !

Château de Montautre 1, Montautre Fromental Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Impro au Château ! A vous de décider, à eux d’improviser ! Ce spectacle d’improvisation théâtrale est joué par l’équipe de L’impro battle show à partir de thèmes et de rebondissements choisis par le public ! Une performance pleine d’humour, de rebondissements une vraie soirée divertissante dans l’exceptionnelle salle des gardes médiévale du château de Montautre (XVème siècle). Un pot de l’amitié vient clôturer la performance pour échanger avec les artistes. .

Château de Montautre 1, Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr

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English : Impro au Château ! A vous de décider, à eux d’improviser !

L’événement Impro au Château ! A vous de décider, à eux d’improviser ! Fromental a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Monts du Limousin