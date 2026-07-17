Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…?, Impro Comedy Club, Genève
dimanche 16 août 2026 · Impro Comedy Club · Genève
Informations pratiques
Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…? Dimanche 16 août, 18h00 Impro Comedy Club
Entrée libre, chapeau à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00
Les Pirates du Lac sont sur leur navire et naviguent sur les eaux du lac Léman.
Le lac Léman nous a parlé. Il nous a communiqué son savoir universel, et nous revenons sur scène pour le partager avec vous.
Posez-nous vos questions ! Nous improvisons les réponses ! On vous laissera mettre à jour Wikipédia si vous êtes convaincus.
Lieu : Impro Comedy Club, Rue des Savoises 1
Rendez-vous le 16/08/2026 à 18h00
Entrée libre, chapeau à la sortie
Impro Comedy Club Rue des Savoises 1, 1205 Genève Genève 1205
Les Pirates du Lac dévoilent leur science. Posez une question, ils improvisent la réponse !
DR
À voir aussi à Genève
- Avant-première DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE, Les Scala, Genève 17 juillet 2026
- Initiation à la Salsa portoricaine, La Canopée, Genève 17 juillet 2026
- Boko Yout, Scène Ella Fitzgerald, Genève 17 juillet 2026
- Lancy fait son cinéma | Skyfall, Parc Marignac, Genève 17 juillet 2026
- Garaventa, Théâtre de l’Orangerie, Genève 18 juillet 2026