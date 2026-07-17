Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…?, Impro Comedy Club, Genève

Informations pratiques

Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…? Dimanche 16 août, 18h00 Impro Comedy Club

Entrée libre, chapeau à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00

Les Pirates du Lac sont sur leur navire et naviguent sur les eaux du lac Léman.

Le lac Léman nous a parlé. Il nous a communiqué son savoir universel, et nous revenons sur scène pour le partager avec vous.

Posez-nous vos questions ! Nous improvisons les réponses ! On vous laissera mettre à jour Wikipédia si vous êtes convaincus.

Lieu : Impro Comedy Club, Rue des Savoises 1

Rendez-vous le 16/08/2026 à 18h00

Entrée libre, chapeau à la sortie

Impro Comedy Club Rue des Savoises 1, 1205 Genève Genève 1205

Les Pirates du Lac dévoilent leur science. Posez une question, ils improvisent la réponse !

DR