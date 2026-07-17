UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…?, Impro Comedy Club, Genève

dimanche 16 août 2026 · Impro Comedy Club · Genève

Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…?, Impro Comedy Club, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Impro Comedy Club
Adresse
Rue des Savoises 1, 1205 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
Entrée libre, chapeau à la sortie

Impro – les pirates du lac – Dis pourquoi…? Dimanche 16 août, 18h00 Impro Comedy Club

Entrée libre, chapeau à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T18:00:00+02:00 – 2026-08-16T19:30:00+02:00

Les Pirates du Lac sont sur leur navire et naviguent sur les eaux du lac Léman.
Le lac Léman nous a parlé. Il nous a communiqué son savoir universel, et nous revenons sur scène pour le partager avec vous.
Posez-nous vos questions ! Nous improvisons les réponses ! On vous laissera mettre à jour Wikipédia si vous êtes convaincus.

Lieu : Impro Comedy Club, Rue des Savoises 1
Rendez-vous le 16/08/2026 à 18h00
Entrée libre, chapeau à la sortie

Impro Comedy Club Rue des Savoises 1, 1205 Genève Genève 1205
Les Pirates du Lac dévoilent leur science. Posez une question, ils improvisent la réponse !

DR

À voir aussi à Genève