Impro Tableau Le Blanc
Impro Tableau Le Blanc mercredi 28 octobre 2026.
Le Blanc
Impro Tableau
Château Naillac Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 16:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
La ville du Blanc propose une visite théâtralisée. De
l’instantané
à la fresque
:
des moments
hauts en
couleur
!
par la Ligue d’improvisation de Touraine.
Les comédiens professionnels de la Ligue d’Improvisation de Touraine proposent un parcours loufoque et décalé à travers l’écomusée de la Brenne. Un bol d’air frais qui changera votre regard sur l’ensemble des collections durant cette visite interactive. Venez assister à leurs créations en direct. Vous ne verrez plus le musée sous le même œil ! .
Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
From?snapshot?to?fresco:?colorful?moments? professional?comedians?from?the?Ligue d’Improvisation? de Touraine offer a zany,?offbeat?journey through the Brenne Ecomuseum.
L’événement Impro Tableau Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne
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