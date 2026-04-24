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Impro Tableau Le Blanc

Impro Tableau Le Blanc

Impro Tableau Le Blanc mercredi 28 octobre 2026.

Adresse : Château Naillac

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Impro Tableau

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 16:30:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

La ville du Blanc propose une visite théâtralisée. De  l’instantané  à la fresque :  des moments  hauts en couleur !  par la Ligue d’improvisation de Touraine.
Les comédiens  professionnels  de la Ligue d’Improvisation  de Touraine proposent un parcours loufoque et  décalé à travers  l’écomusée de la Brenne. Un bol d’air frais qui  changera votre regard sur  l’ensemble des collections durant cette visite  interactive.  Venez  assister  à  leurs créations  en direct.  Vous ne  verrez  plus le musée  sous  le même  œil !   .

Château Naillac Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13 

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English :

From?snapshot?to?fresco:?colorful?moments? professional?comedians?from?the?Ligue d’Improvisation? de Touraine offer a zany,?offbeat?journey through the Brenne Ecomuseum.

L’événement Impro Tableau Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne

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