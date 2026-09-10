Impromptu circassien à Noisy-le-Sec, Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

Impromptu circassien à Noisy-le-Sec Dimanche 27 septembre, 17h00 Théâtre des Bergeries Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite / Allée Berlioz (quartier Léo Lagrange de Noisy-le-Sec)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Le Jardin des Délices concocte un impromptu circassien pour l’espace public avec le bâton comme agrès pour l’ouverture de saison du Théâtre des Bergeries. Un avant-goût de Flânerie, une balade de cirque dans la ville, nouvelle création de la compagnie qui sera proposée au mois de juin 2027 dans ce théâtre. Un duo plein de poésie !

La proposition s’inscrit dans le cadre de l’événement « Un dimanche à Léo Lagrange », porté par la Compagnie ça fait du bien et le Bailleur social 3F.

Théâtre des Bergeries 5 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cielejardindesdelices.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 73 34 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cielejardindesdelices.com/contacts »}]

Le Jardin des Délices – Luna Rousseau et Nathan Israël balade déambulation

Luna Rousseau