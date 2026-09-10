Impromptus du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF), Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry

Informations pratiques

Impromptus du Conservatoire Maurice Ravel (Festival OFF) Samedi 19 septembre, 12h00, 16h15 Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Tout au long de la journée, les Impromptus prolongent l’expérience du Festival Off du Festival Ravel au cœur d’Ospitalea. Ces formats courts invitent à une rencontre spontanée avec l’exposition « Mitologia ».

En quelques minutes, les musiciens dialoguent avec le parcours de l’exposition et offrent un nouvel éclairage sur les récits et les imaginaires présentés.

Pensés comme un écho aux concerts du festival, ces rendez-vous privilégiés misent sur la proximité et la surprise. Le temps d’une pause, écoutez, échangez parfois, puis reprenez votre visite avec un regard renouvelé.

Une manière simple et vivante de faire dialoguer patrimoine, mythologie et création artistique, dans l’esprit d’ouverture et de partage qui anime le Festival Ravel.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Tout au long de la journée, les Impromptus prolongent l’expérience du Festival OFF du Festival Ravel au cœur d’Ospitalea. Ces formats courts invitent à une rencontre spontanée avec l’exposition En le…

© Ariane Duplaceau