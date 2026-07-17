Impromptus musicaux, Conservatoire de Nantes, Nantes
mercredi 16 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Impromptus musicaux Mercredi 16 décembre, 15h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Accès libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00
5-9ans | Des petits ensembles chantent et jouent dans le hall devant leurs proches. C’est l’occasion de découvrir les familles instrumentales jouées par les plus jeunes.
Programme sur place
En partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire.
Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
5-9ans | Des petits ensembles chantent et jouent dans le hall devant leurs proches. C’est l’occasion de découvrir les familles instrumentales jouées par les plus jeunes.
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