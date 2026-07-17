Impromptus musicaux, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Impromptus musicaux Mercredi 16 décembre, 15h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Accès libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00

5-9ans | Des petits ensembles chantent et jouent dans le hall devant leurs proches. C’est l’occasion de découvrir les familles instrumentales jouées par les plus jeunes.

Programme sur place

En partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire.

Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

5-9ans | Des petits ensembles chantent et jouent dans le hall devant leurs proches. C’est l’occasion de découvrir les familles instrumentales jouées par les plus jeunes.