Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre
Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre mercredi 6 mai 2026.
Le Havre
Improvisation théâtrale La FRIT
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
2 équipes de joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant, les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui participe par son vote.
Une soirée récréative à conseiller sans modération
Réservation obligatoire. .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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English : Improvisation théâtrale La FRIT
L’événement Improvisation théâtrale La FRIT Le Havre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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