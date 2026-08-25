IN C // 20 sonneurs de Terry Riley dirigé par Erwan Keravec Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

IN C // 20 sonneurs de Terry Riley dirigé par Erwan Keravec

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-19 21:00:00

fin : 2027-06-19

Date(s) :

2027-06-19

Une performance live hors les murs de l’Entrepôt des Sels

Tube intersidéral de la musique minimaliste américaine, In C a été composé en 1964 par Terry Riley comme un pied de nez aux compositions savantes de l’époque.

Cette variation polyphonique, constituée de plusieurs modules répétés autour de la note do, peut être jouée par n’importe quel nombre et type d’instruments. Le sonneur de cornemuse, compositeur et improvisateur Erwan Keravec s’en empare en réunissant autour de lui vingt musiciens, sonneurs de cornemuses et bombardes.

Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise, compositeur et improvisateur. Il explore les musiques improvisées, du free jazz à la noise, et constitue un répertoire de musique contemporaine. Curieux du mouvement, de la relation et des situations propres à la réinvention, il compose, joue et improvise également pour la danse.

Une performance live hors les murs de l’Entrepôt des Sels

Tube intersidéral de la musique minimaliste américaine, In C a été composé en 1964 par Terry Riley comme un pied de nez aux compositions savantes de l’époque.

Cette variation polyphonique, constituée de plusieurs modules répétés autour de la note do, peut être jouée par n’importe quel nombre et type d’instruments. Le sonneur de cornemuse, compositeur et improvisateur Erwan Keravec s’en empare en réunissant autour de lui vingt musiciens, sonneurs de cornemuses et bombardes.

Erwan Keravec est sonneur de cornemuse écossaise, compositeur et improvisateur. Il explore les musiques improvisées, du free jazz à la noise, et constitue un répertoire de musique contemporaine. Curieux du mouvement, de la relation et des situations propres à la réinvention, il compose, joue et improvise également pour la danse. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A live performance outside the walls of the Entrepôt des Sels

A timeless classic of American minimalist music, “In C” was composed in 1964 by Terry Riley as a rebuke to the highbrow compositions of the time.

This polyphonic variation, consisting of several repeating modules centered around the note C, can be performed by any number and type of instruments. Bagpiper, composer, and improviser Erwan Keravec takes on this piece by bringing together twenty musicians—bagpipers and bombard players.

Erwan Keravec is a Scottish bagpipe player, composer, and improviser. He explores improvised music, from free jazz to noise, and is building a repertoire of contemporary music. Intrigued by movement, relationships, and situations that lend themselves to reinvention, he also composes, performs, and improvises for dance.

L’événement IN C // 20 sonneurs de Terry Riley dirigé par Erwan Keravec Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-25 par OT DE LA BAIE DE SOMME