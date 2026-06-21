In Extenso Supersevens Rugby Stade du Hameau Pau
In Extenso Supersevens Rugby Stade du Hameau Pau vendredi 28 août 2026.
Pau
In Extenso Supersevens Rugby
Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
L’In Extenso Supersevens revient cet été pour une nouvelle édition ☀️
3 étapes au programme
Un objectif se qualifier pour la finale qui aura lieu à Paris La Défense Arena !
Tournoi féminin et masculin .
Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : In Extenso Supersevens Rugby
L’événement In Extenso Supersevens Rugby Pau a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pau
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