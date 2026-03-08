IN LIMBO COMPAGNIE ANAPNOÏ Parc Rayonnant Sérignan

IN LIMBO COMPAGNIE ANAPNOÏ

In Limbo raconte, en musique et avec humour, l’adolescence de Billie entre colères, désirs, peurs et joies, un voyage sensible et universel dans ce passage de vie.

In Limbo explore les turbulences de l’adolescence à travers Billie, chanteuse du groupe Infernal Noise, sur le point de dévoiler son premier EP. Pour donner corps aux épreuves universelles de cet âge, Billie revisite ses souvenirs et les journaux intimes qui l’ont guidée durant ces années. Elle révèle le chemin parcouru, et la manière dont la musique l’a aidée à sortir des limbes de l’adolescence. Avec intensité et sensibilité, le spectacle plonge dans cette étape de vie faite de mutations, de découvertes, de désirs et de doutes, mais aussi d’élans joyeux, d’amitiés et d’espérances. Entre théâtre et musique, In Limbo déploie un récit vibrant où humour, fantaisie et émotion se conjuguent pour dessiner un voyage au cœur de l’adolescence.

À partir de 10 ans.

With music and humor, In Limbo recounts Billie?s adolescence: between anger, desire, fear and joy, a sensitive and universal journey through this passage of life.

