In Memoriam – Fauré – Swensen, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
In Memoriam – Fauré – Swensen Jeudi 8 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00
Orchestre
En 2005, le chef japonais Seiji Ozawa était au pupitre d’un concert historique à Hiroshima, soixante ans après les bombardements. Le Requiem de Fauré était au centre du programme, comme un baume apaisant sur la plaie ouverte du deuil. Dix ans plus tôt, Joseph Swensen composait Shizue, un concerto pour flûte shakuhachi qu’il dédiait à sa tante, victime directe de la tragédie qui a plongé un pays entier dans le chaos. Ce concert est donc un double hommage : un plaidoyer contre l’oubli et la promesse de faire la paix avec nos fantômes.
Concert capté par France Musique
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart, Musique funèbre maçonnique K. 477
Joseph Swensen, Shizue, concerto pour shakuhachi et orchestre
Tōru Takemitsu, Requiem pour cordes
Gabriel Fauré, Requiem
Autour du concert
Mardi 6 octobre 18 h : rencontre avec Joseph Swensen, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697234-in-memoriam »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-memoriam-faure-swensen-84301 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Joseph Swensen Orchestre
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