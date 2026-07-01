In Memoriam – Fauré – Swensen, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

In Memoriam – Fauré – Swensen Jeudi 8 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00

Orchestre

En 2005, le chef japonais Seiji Ozawa était au pupitre d’un concert historique à Hiroshima, soixante ans après les bombardements. Le Requiem de Fauré était au centre du programme, comme un baume apaisant sur la plaie ouverte du deuil. Dix ans plus tôt, Joseph Swensen composait Shizue, un concerto pour flûte shakuhachi qu’il dédiait à sa tante, victime directe de la tragédie qui a plongé un pays entier dans le chaos. Ce concert est donc un double hommage : un plaidoyer contre l’oubli et la promesse de faire la paix avec nos fantômes.

Concert capté par France Musique

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Musique funèbre maçonnique K. 477

Joseph Swensen, Shizue, concerto pour shakuhachi et orchestre

Tōru Takemitsu, Requiem pour cordes

Gabriel Fauré, Requiem

Autour du concert

Mardi 6 octobre 18 h : rencontre avec Joseph Swensen, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697234-in-memoriam »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-memoriam-faure-swensen-84301 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Joseph Swensen Orchestre