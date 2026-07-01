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In Memoriam – Fauré – Swensen, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 8 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

In Memoriam – Fauré – Swensen, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

In Memoriam – Fauré – Swensen Jeudi 8 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:50:00+02:00

Orchestre
En 2005, le chef japonais Seiji Ozawa était au pupitre d’un concert historique à Hiroshima, soixante ans après les bombardements. Le Requiem de Fauré était au centre du programme, comme un baume apaisant sur la plaie ouverte du deuil. Dix ans plus tôt, Joseph Swensen composait Shizue, un concerto pour flûte shakuhachi qu’il dédiait à sa tante, victime directe de la tragédie qui a plongé un pays entier dans le chaos. Ce concert est donc un double hommage : un plaidoyer contre l’oubli et la promesse de faire la paix avec nos fantômes. 

Concert capté par France Musique

Programme
Wolfgang Amadeus Mozart, Musique funèbre maçonnique K. 477 
Joseph Swensen, Shizue, concerto pour shakuhachi et orchestre 
Tōru Takemitsu, Requiem pour cordes 
Gabriel Fauré, Requiem

Autour du concert
Mardi 6 octobre 18 h : rencontre avec Joseph Swensen, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697234-in-memoriam »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-memoriam-faure-swensen-84301 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Joseph Swensen Orchestre

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