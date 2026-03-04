 » In Situ « , Musée Du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

» In Situ » Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Par groupe de 4/5 élèves, les enfants sont invités à créer une boussole, inspirée de l’artiste L’Atlas, au sol dans un endroit précis de la ville, à l’aide de scotch. Elles seront faites sur le sol.

Chaque boussole aura la particularité de rajouter une branche pour représenter le musée

Le processus de création sera filmé et le film sera diffusé lors de la nuit des Musées, ainsi que sur les réseaux.

Musée Du Touquet-Paris-Plage 1257 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com/ Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Etaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui.

A la collection de portraits photographiques légués par Edouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

La classe, l’œuvre !

Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion