IN THE BRAIN | HOFESH SHECHTER SHECHTER II Sète
jeudi 29 avril 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
IN THE BRAIN | HOFESH SHECHTER SHECHTER II
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29 2027-04-30
Hofesh Shechter fait son grand retour à Sète avec In the Brain, création qui propulse la danse dans une expérience immersive et physique. Ici, tout pulse la musique, les corps, la lumière pour une déferlante chorégraphique, hypnotique et jubilatoire, portée par l’intensité fulgurante des interprètes.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement IN THE BRAIN | HOFESH SHECHTER SHECHTER II Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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