In The Brain Roubaix

Roubaix

In The Brain

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-09 21:00:00

Date(s) :

2027-02-09 2027-02-10

Réinvention d’une œuvre initialement conçue pour la Martha Graham Company, _In The Brain_ explore la vie nocturne et la danse transcendantale. Entre clubbing et rituel, l’espace scénique devient un lieu de libération totale où les identités se diluent et où seule la pulsation dicte ses règles.

Sur une musique percutante cocréée par Shechter et le collectif Âme, les corps se lient dans une transe collective, jusqu’à l’épuisement et l’euphorie. Une traversée sensorielle dont le formidable élan semble déborder de la scène pour emporter le public.

Réinvention d’une œuvre initialement conçue pour la Martha Graham Company, _In The Brain_ explore la vie nocturne et la danse transcendantale. Entre clubbing et rituel, l’espace scénique devient un lieu de libération totale où les identités se diluent et où seule la pulsation dicte ses règles.

Sur une musique percutante cocréée par Shechter et le collectif Âme, les corps se lient dans une transe collective, jusqu’à l’épuisement et l’euphorie. Une traversée sensorielle dont le formidable élan semble déborder de la scène pour emporter le public. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A reimagining of a work originally conceived for the Martha Graham Company, _In The Brain_ explores nightlife and transcendental dance. Somewhere between clubbing and ritual, the stage becomes a place of total liberation where identities dissolve and only the beat dictates the rules.

Set to powerful music co-composed by Shechter and the %C2me collective, the dancers merge in a collective trance, pushing themselves to the point of exhaustion and euphoria. A sensory journey whose tremendous momentum seems to spill over from the stage, sweeping the audience along with it.

L’événement In The Brain Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme