‘In The Brain’ Shechter II Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

‘In The Brain’ Shechter II Festival Vaison Danses

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 42 EUR

Début : 2026-07-15 22:00:00

fin : 2026-07-15

2026-07-15

La nouvelle création très attendue de Hofesh Shechter pour la compagnie Shechter II, “IN THE BRAIN” (première mondiale le 5 mars 2026 à Berne), est une plongée brute et électrisante dans le mouvement, le rythme et l’énergie collective.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com

English : In The Brain’ Shechter II Festival Vaison Danses

Hofesh Shechter’s eagerly-awaited new creation for Compagnie Shechter II, IN THE BRAIN (world premiere March 5, 2026 in Berne), is a raw, electrifying plunge into movement, rhythm and collective energy.

