IN WAVES, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

IN WAVES Vendredi 4 septembre, 20h30 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:09:00+02:00

Fin : 2026-09-04T20:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:09:00+02:00

CINÉ LITTÉRAIRE LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE À 20H30, EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE DU MAU – À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan… Avant d’être un film, In Waves est un roman graphique autobiographique d’AJ Dungo. En partenariat avec la Librairie du Mau, ce ciné-littéraire vous invite à découvrir comment cette histoire d’amour et de résilience s’est réinventée à l’écran, sans jamais perdre son émotion.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1127?showId=4075 »}]

In waves – CINÉ LITTÉRAIRE LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE À 20H30, EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE DU MAU – À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skat…