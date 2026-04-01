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Inauguration année Sévigné Donzère

Inauguration année Sévigné Donzère samedi 25 avril 2026.

Adresse : Site du Pont de robinet

Ville : 26290 Donzère

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Donzère

Inauguration année Sévigné

Site du Pont de robinet Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

À l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la naissance de la Marquise de Sévigné, la Ville de Donzère s’associe à l’année commémorative 2026 de la Drôme en proposant un programme culturel et festif ouvert à tous. Un après-midi d’animations au Pont de Robinet.
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Site du Pont de robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

To mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné, the town of Donzère is joining the Drôme?s 2026 commemorative year with a cultural and festive program open to all. An afternoon of entertainment at the Pont de Robinet.

L’événement Inauguration année Sévigné Donzère a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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