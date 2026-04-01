Donzère

Inauguration année Sévigné

Site du Pont de robinet Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

À l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la naissance de la Marquise de Sévigné, la Ville de Donzère s’associe à l’année commémorative 2026 de la Drôme en proposant un programme culturel et festif ouvert à tous. Un après-midi d’animations au Pont de Robinet.

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Site du Pont de robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

To mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné, the town of Donzère is joining the Drôme?s 2026 commemorative year with a cultural and festive program open to all. An afternoon of entertainment at the Pont de Robinet.

L’événement Inauguration année Sévigné Donzère a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence