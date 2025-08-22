De silhouettes en silhouettes Terre d’histoire et de douceurs Donzère Drôme

De silhouettes en silhouettes Terre d’histoire et de douceurs

De silhouettes en silhouettes Terre d’histoire et de douceurs Parc de la chocolaterie 26290 Donzère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Une invitation à fouler les pavés du centre ancien où l’Histoire semble se profiler à chaque coin de rue. Cette balade s’élève jusqu’à la promenade des remparts où un magnifique point de vue sur le Rhône et le village incite à la contemplation.

English :

An invitation to tread the cobblestones of the old town center, where history seems to loom large around every corner. The walk leads up to the promenade des remparts, where a magnificent view of the Rhône and the village invites contemplation.

Deutsch :

Eine Einladung, die Pflastersteine des alten Zentrums zu betreten, wo die Geschichte an jeder Straßenecke zu lauern scheint. Dieser Spaziergang führt bis zur Promenade des remparts, wo ein herrlicher Ausblick auf die Rhône und das Dorf zur Kontemplation einlädt.

Italiano :

Un invito a percorrere i ciottoli del centro storico, dove la storia sembra incombere a ogni angolo. Questa passeggiata vi porta sul lungomare dei bastioni, dove una magnifica vista sul Rodano e sul villaggio vi invita alla contemplazione.

Español :

Una invitación a pisar los adoquines del casco antiguo, donde la historia parece asomar en cada esquina. Este paseo le lleva hasta el paseo de las murallas donde una magnífica vista del Ródano y del pueblo le invita a la contemplación.

