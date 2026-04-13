Fête foraine Rue de la Chocolaterie Donzère

Donzère

Fête foraine

Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Proposée par Le Conseil Municipal des Enfants et Walter MARTIN DE CHAMAS, en partenariat avec la commune de Donzère. Sensations fortes, douceurs sucrées et ambiance festive au rendez-vous ! Manèges, jeux, gourmandises… Il y en aura pour tous les goûts !

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Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

Presented by the Conseil Municipal des Enfants and Walter MARTIN DE CHAMAS, in partnership with the commune of Donzère. Thrills, sweets and a festive atmosphere! Rides, games, treats? There’s something for everyone!

L’événement Fête foraine Donzère a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence