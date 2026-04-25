Grand prix de caisse à savon Donzère
Grand prix de caisse à savon Donzère dimanche 17 mai 2026.
Donzère
Grand prix de caisse à savon
Route de Châteauneuf Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Folklorique/villageoise à partir de 6 ans
Sport/loisir Manche qualificative championnat de France
Buvette/restauration
Un projet du C.M.E.
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Route de Châteauneuf Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 42 23 74 comitedesfetesdedonzere@gmail.com
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English :
Folk/village: ages 6 and up
Sport/leisure: French championship qualifying round
Refreshment/restaurant
A C.M.E. project
L’événement Grand prix de caisse à savon Donzère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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