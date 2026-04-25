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Grand prix de caisse à savon Donzère

Grand prix de caisse à savon Donzère dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Route de Châteauneuf

Ville : 26290 Donzère

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Donzère

Grand prix de caisse à savon

Route de Châteauneuf Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Folklorique/villageoise à partir de 6 ans
Sport/loisir Manche qualificative championnat de France
Buvette/restauration
Un projet du C.M.E.
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Route de Châteauneuf Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 42 23 74  comitedesfetesdedonzere@gmail.com

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English :

Folk/village: ages 6 and up
Sport/leisure: French championship qualifying round
Refreshment/restaurant
A C.M.E. project

L’événement Grand prix de caisse à savon Donzère a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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