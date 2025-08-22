Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle sud Donzère Drôme

Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle sud

Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle sud Parking Pont de Robinet 26290 Donzère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Donzère, les barrages de garde et le barrage de retenue. Ce circuit longe les bords du Rhône, vers le sud, en direction des barrages.

http://www.amisduvieuxdonzere.com/ +33 7 68 39 64 84

English :

Donzère, the guard dams and the check dam. This tour follows the banks of the Rhône southwards, towards the dams.

Deutsch :

Donzère, die Wachtürme und der Staudamm. Dieser Rundgang führt am Ufer der Rhône entlang in Richtung Süden zu den Staudämmen.

Italiano :

Donzère, le dighe di guardia e la diga di controllo. L’itinerario segue le rive del Rodano verso sud, in direzione delle dighe.

Español :

Donzère, las presas de vigilancia y la presa de contención. Esta ruta sigue las orillas del Ródano en dirección sur hacia las presas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme