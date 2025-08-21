Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle nord Donzère Drôme

Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle nord

Sur les rives du Rhône d’Empi à Riaume Boucle nord Parking du Pont de Robinet 26290 Donzère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Entre Donzère et Viviers. Ce circuit longe les bords du Rhône, vers le nord avec sur la rive est les falaises du Défilé de Donzère. Départ d’une rive ou l’autre, selon la température et le côté à l’ombre.

http://www.amisduvieuxdonzere.com/ +33 7 68 39 64 84

English :

Between Donzère and Viviers. This circuit runs north along the banks of the Rhône, with the cliffs of the Défilé de Donzère on the east bank. Departure from either bank, depending on the weather and which side is in the shade.

Deutsch :

Zwischen Donzère und Viviers. Dieser Rundweg führt entlang des Rhône-Ufers in Richtung Norden mit den Klippen des Défilé de Donzère am Ostufer. Start am einen oder anderen Ufer, je nach Temperatur und Schattenseite.

Italiano :

Tra Donzère e Viviers. Questo percorso segue le rive del Rodano verso nord, con le falesie del Défilé de Donzère sulla riva orientale. Si può partire da una delle due sponde, a seconda del tempo e del lato in ombra.

Español :

Entre Donzère y Viviers. Esta ruta sigue las orillas del Ródano hacia el norte, con los acantilados del Défilé de Donzère en la orilla este. Se puede empezar desde cualquiera de las dos orillas, según el tiempo y el lado que esté a la sombra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme