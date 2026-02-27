Inauguration de la rando La clef des champs Route de la Bretagne Saint-Junien

Inauguration de la rando La clef des champs

Route de la Bretagne Place du village Saint-Junien Haute-Vienne

L’Amicale laïque de La Bretagne à Saint-Junien organise une nouvelle fois la Rando des Copains D’abord.

Cette année, l’événement marque l’inauguration d’un nouveau parcours de randonnée, La Clef des Champs , d’une distance de 13 km. Le départ sera donné depuis la place du village de La Bretagne.

Ouverte à tous, cette randonnée propose un cadre naturel et accessible, idéal pour une sortie en famille ou entre amis. Une boisson chaude sera servie avant le départ, et un verre de l’amitié sera offert à l’arrivée.

Les inscriptions se feront sur place le jour même. Une occasion de découvrir un nouveau sentier tout en partageant un moment convivial. .

