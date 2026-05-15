Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Batala Royan
Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Batala Royan samedi 27 juin 2026.
Royan
Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Batala
Front de Mer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vibrez au rythme du Brésil ! Laissez-vous emporter par une déambulation haute en couleur, où les percussions endiablées de la batucada provoquent une explosion d’énergie et de joie qui vous plongera au cœur du carnaval de Rio comme si vous y étiez !
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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
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English :
Vibrate to the rhythm of Brazil! Let yourself be carried away by a colorful stroll, where the frenzied percussion of the batucada provokes an explosion of energy and joy that will plunge you into the heart of Rio carnival as if you were there!
L’événement Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Batala Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan
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