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Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan

Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Front de Mer

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Royan

Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 21:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

À Bordeaux, l’impériale c’est 6L de vin, chez nous elle fait 6 musiciens. Le groupe
a été créé en 2016, son répertoire comprend du jazz, de la variété et du traditionnel sudouest !
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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 

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English :

In Bordeaux, l?impériale is 6L of wine, here it’s 6 musicians. The band
was formed in 2016, and its repertoire includes jazz, variety and traditional south-western music!

L’événement Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan

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