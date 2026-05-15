Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan
Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan dimanche 28 juin 2026.
Royan
Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale
Front de Mer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 21:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
À Bordeaux, l’impériale c’est 6L de vin, chez nous elle fait 6 musiciens. Le groupe
a été créé en 2016, son répertoire comprend du jazz, de la variété et du traditionnel sudouest !
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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56
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English :
In Bordeaux, l?impériale is 6L of wine, here it’s 6 musicians. The band
was formed in 2016, and its repertoire includes jazz, variety and traditional south-western music!
L’événement Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer Fanfare L’Impériale Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan
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