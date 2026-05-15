Royan

Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Un spectacle itinérant mêlant musique, danse et surprises. À bord d’une péniche, trois musiciens invitent le public à chanter et danser, avec la Guinguette de Peggy et la créature Terragone pour une soirée magique et conviviale.

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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

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English :

A traveling show combining music, dance and surprises. Aboard a barge, three musicians invite the public to sing and dance, with Peggy?s Guinguette and the creature Terragone, for a magical, convivial evening.

L’événement Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan