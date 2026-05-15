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Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy Royan

Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy Royan vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Front de Mer

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Royan

Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Un spectacle itinérant mêlant musique, danse et surprises. À bord d’une péniche, trois musiciens invitent le public à chanter et danser, avec la Guinguette de Peggy et la créature Terragone pour une soirée magique et conviviale.
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Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56 

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English :

A traveling show combining music, dance and surprises. Aboard a barge, three musicians invite the public to sing and dance, with Peggy?s Guinguette and the creature Terragone, for a magical, convivial evening.

L’événement Inauguration de la réhabilitation du Front de Mer La Guinguette de Peggy Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan

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