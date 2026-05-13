Royan

Inauguration de la réhabilitation finale du front de mer

Front de Mer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Inauguration officielle du nouveau Front de Mer avec une animation musicale par le Big Band du conservatoire de musique Besançon Gachet, une exposition photos des travaux puis un verre de l’amitié dans les jardins de l’ancien casino.

.

Front de Mer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 88 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Official inauguration of the new Front de Mer, with musical entertainment by the Big Band from the Besançon Gachet music conservatory, a photo exhibition of the work carried out and a verre de l?amitié in the gardens of the former casino.

L’événement Inauguration de la réhabilitation finale du front de mer Royan a été mis à jour le 2026-05-13 par Mairie de Royan