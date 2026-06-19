Inauguration de la restitution des travaux de rénovation de la faculté de droit et de science politique Faculté de droit et science politique Rennes
Inauguration de la restitution des travaux de rénovation de la faculté de droit et de science politique Faculté de droit et science politique Rennes lundi 6 juillet 2026.
Inauguration de la restitution des travaux de rénovation
de la faculté de droit et de science politique Faculté de droit et science politique Rennes Lundi 6 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
sur inscription
Les travaux de rénovation thermique du bâtiment 1 de la faculté financés par Rennes Métropole et l’Université de Rennes sont achevés.
Lauréate de l’appel à projets sur la rénovation énergétique des bâtiments publics du Plan de Relance, l’Université de Rennes a obtenu 25 millions d’euros pour amorcer la rénovation de ses campus.
Le bâtiment 1 de la faculté de droit et de science politique a été inclus dans le contrat de rénovation thermique avec le groupement Bouygues et les travaux, désormais achevés, ont porté sur le remplacement des fenêtres des étages, la rénovation des murs-rideaux de l’entrée principale et du patio, ainsi que sur la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse et le renouvellement du flocage au sous-sol. Cette opération de rénovation a bénéficié d’un financement de 3,7 millions d’euros attribués par Rennes Métropole – 1,7 million d’euros – complété par l’Université de Rennes à hauteur de 2 millions d’euros, et a intégré l’expérimentation bretonne pour la rénovation énergétique du bâti universitaire du Conseil Régional de Bretagne.
**Programme**
* 17h : accueil
* 17h15 : discours introductifs et inauguraux
* 17h40 : dévoilement de la plaque inaugurale
* 17h45 : cocktail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-06T18:30:00.000+02:00
1
Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026