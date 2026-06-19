Inauguration de la restitution des travaux de rénovation de la faculté de droit et de science politique Faculté de droit et science politique Rennes lundi 6 juillet 2026.

Inauguration de la restitution des travaux de rénovation

de la faculté de droit et de science politique Faculté de droit et science politique Rennes Lundi 6 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

sur inscription

Les travaux de rénovation thermique du bâtiment 1 de la faculté financés par Rennes Métropole et l’Université de Rennes sont achevés.

Lauréate de l’appel à projets sur la rénovation énergétique des bâtiments publics du Plan de Relance, l’Université de Rennes a obtenu 25 millions d’euros pour amorcer la rénovation de ses campus.

Le bâtiment 1 de la faculté de droit et de science politique a été inclus dans le contrat de rénovation thermique avec le groupement Bouygues et les travaux, désormais achevés, ont porté sur le remplacement des fenêtres des étages, la rénovation des murs-rideaux de l’entrée principale et du patio, ainsi que sur la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse et le renouvellement du flocage au sous-sol. Cette opération de rénovation a bénéficié d’un financement de 3,7 millions d’euros attribués par Rennes Métropole – 1,7 million d’euros – complété par l’Université de Rennes à hauteur de 2 millions d’euros, et a intégré l’expérimentation bretonne pour la rénovation énergétique du bâti universitaire du Conseil Régional de Bretagne.

**Programme**

* 17h : accueil

* 17h15 : discours introductifs et inauguraux

* 17h40 : dévoilement de la plaque inaugurale

* 17h45 : cocktail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-06T18:30:00.000+02:00

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Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé, 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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