INAUGURATION DE LA SENTINELLE DU SOUVENIR FRANCAIS, Entrée nouveau cimetière, Senlis

Informations pratiques

INAUGURATION DE LA SENTINELLE DU SOUVENIR FRANCAIS Dimanche 1 novembre, 10h00 Entrée nouveau cimetière Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T11:00:00+01:00

Inauguration le 01 novembre 2026, premier jour de la semaine nationale de quête sur la voie publique au profit du Souvenir Français, d’une boite de recueil de dons à l’entrée du cimetière municipal. Ces dons servent à l’entretien des sépultures des « Morts pour la France »

Entrée nouveau cimetière Rue Yves Carlier – 6030 0 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Mise en place d’une boite de recueil de dons. sentinelle dons