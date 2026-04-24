Inauguration de l’Adulable festival Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Inauguration de l’Adulable festival Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen vendredi 15 mai 2026.
Caen
Inauguration de l’Adulable festival
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
L’inauguration est un moment convivial qui lance nos 4 semaines de représentations l’occasion de créer un temps festif et de rencontres entre tous les encadrants de notre association et le public.
L’inauguration est un moment convivial qui lance nos 4 semaines de représentations l’occasion de créer un temps festif et de rencontres entre tous les encadrants de notre association et le public.
Au programme
– Trifouillons la guerre écrit et mis en scène par nos encadrants !
– Marché poilu un programme foisonnant de propositions plus loufoques les unes que les autres, orchestré par nos équipes d’adhérents adorés, notamment celles du TOUT À DIX BALLES et de TEURGOULE VOICES !
Avec toute notre équipe d’encadrants de pratique artistique amateure. .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Inauguration de l’Adulable festival
The inauguration is a convivial occasion that launches our 4 weeks of performances: it’s an opportunity to create a festive atmosphere and bring together all the members of our association and the public.
L’événement Inauguration de l’Adulable festival Caen a été mis à jour le 2026-04-21 par Calvados Attractivité
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