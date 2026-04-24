Inauguration de l’Adulable festival Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Inauguration de l’Adulable festival

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’inauguration est un moment convivial qui lance nos 4 semaines de représentations l’occasion de créer un temps festif et de rencontres entre tous les encadrants de notre association et le public.

L’inauguration est un moment convivial qui lance nos 4 semaines de représentations l’occasion de créer un temps festif et de rencontres entre tous les encadrants de notre association et le public.

Au programme

– Trifouillons la guerre écrit et mis en scène par nos encadrants !

– Marché poilu un programme foisonnant de propositions plus loufoques les unes que les autres, orchestré par nos équipes d’adhérents adorés, notamment celles du TOUT À DIX BALLES et de TEURGOULE VOICES !

Avec toute notre équipe d’encadrants de pratique artistique amateure. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Inauguration de l’Adulable festival

The inauguration is a convivial occasion that launches our 4 weeks of performances: it’s an opportunity to create a festive atmosphere and bring together all the members of our association and the public.

L’événement Inauguration de l’Adulable festival Caen a été mis à jour le 2026-04-21 par Calvados Attractivité