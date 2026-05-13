Inauguration de l’exposition « À la recherche des Châlonnais » à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Georges Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Inauguration de l’exposition « À la recherche des Châlonnais » à la Médiathèque G. Pompidou Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Venez découvrir la nouvelle exposition « À la recherche des Châlonnais », une enquête sur les Châlonnais de jadis et sur leur quotidien, à travers les marques qu’ils ont laissées dans leurs livres.
Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.
Venez découvrir la nouvelle exposition « À la recherche des Châlonnais », une enquête sur les Châlonnais de jadis et sur leur quotidien, à travers les marques qu’ils ont laissées dans leurs livres.
© Ville de Châlons
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