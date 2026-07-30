Inauguration des expositions Emma Reyes et Trésors retrouvés Musée d’art et d’archéologie Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Inauguration des expositions Emma Reyes et Trésors retrouvés

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:50:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Inauguration des expositions Emma Reyes et Trésors retrouvés en partenariat avec les amis du MAAP .

Musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

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English : Inauguration des expositions Emma Reyes et Trésors retrouvés

L’événement Inauguration des expositions Emma Reyes et Trésors retrouvés Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux