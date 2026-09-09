Inauguration et visite guidée de l’exposition « Le monde des carrelets », La Maison RêVée, Bègles

Informations pratiques

Inauguration et visite guidée de l’exposition « Le monde des carrelets » Samedi 19 septembre, 11h00 La Maison RêVée Gironde

Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre à 11h, la Maison RêVée vous invite au vernissage de l’exposition « Le monde des carrelets », assorti d’une visite commentée par la peintre Bernadette Blanc.

Noter aussi qu’à l’occasion de cette journée spéciale, Bernadette Blanc sera présente tout au long de cette journée jusqu’à 18h, pour échanger « au fil de l’eau » avec les visiteurs.

Au travers de ses peintures, Bernadette Blanc nous propose de célébrer un emblème majeur de notre identité fluviale : les carrelets qui parsèment l’estuaire de la Gironde.

Au-delà de la simple contemplation nostalgique, ces cabanes de pêcheurs viennent interroger notre relation à l’environnement, à la fragilité de nos paysages et à l’avenir de notre littoral.

Le parcours scénographique est pensé comme une traversée :

Les Portraits de Carrelets (La Mémoire)

Le Regard depuis les Berges (L’Urgence climatique)

La Découverte depuis le Fleuve (L’Insoupçonné)

Les Visions du Futur (Le Message de Demain)

Vues depuis la berge ou depuis l’eau, ces cabanes sont aussi l’occasion d’évoquer la pêche au carrelet, inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’Unesco depuis quelques années.

De 10h30 à 19h,la Maison RêVéevous ouvre aussi ses portes : l’occasion de découvrir l’histoire et des documents d’archive de ce lieu atypique. Dans cette belle bâtisse en bord de Garonne s’épanouit aujourd’hui un tiers-lieu associatif dédié à la réduction des déchets et à l’économie circulaire. Deux siècles plus tôt, c’est sur les ruines de l’ancien manoir des Lassabathie que cette maison de maître a été bâtie au centre du domaine viticole du Clos-de-Hilde.

La Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 0760327666 https://www.maisonrevee.org https://www.instagram.com/maisonrevee/;https://www.facebook.com/maisonreveePlaneteB [{« link »: « https://maisonrevee.org/evenement/expo-carrelets/ »}, {« link »: « https://maisonrevee.org/ »}] Située à Bègles, à proximité de Rives d’Arcins, la Maison RêVée est un tiers-lieu associatif consacré au zéro déchet et à l’économie circulaire. Ouverte en 2024 dans une ancienne maison de maître en pierre de taille, elle est nichée au cœur du centre de tri, en bord de Garonne.

À la fois pédagogique, ludique et convivial, le lieu accueille des ateliers et des animations, un pôle de réparation, une bricothèque permettant d’emprunter gratuitement des outils pour la maison et le jardin, une bibliothèque partagée, un comptoir de vente artisanale, des expositions, une grainothèque et un jardin potager.

La Maison RêVée propose notamment des Repair Cafés, durant lesquels des bénévoles accompagnent les participants dans la réparation de petits appareils électriques ou électroménagers. Des ateliers de couture permettent également de créer, réparer ou transformer des vêtements, des accessoires et des chutes de tissu. Petits et grands peuvent aussi participer à des ateliers créatifs fondés sur la récupération et le réemploi des matériaux, ainsi qu’à des temps d’intelligence collective consacrés aux enjeux du développement durable, comme les Fresques.

Du mardi au samedi midi, le Café-Cantine accueille le grand public autour d’une cuisine faite maison, composée de plus de 50 % de produits biologiques et privilégiant autant que possible les circuits courts, le tout à des prix accessibles. La réservation est recommandée au 07 60 32 76 66.

À l’étage, un plateau partagé peut être aménagé en espace de travail collaboratif ou privatisé pour différents événements. Accès possible en bus (ligne 73, arrêt Port de Bègles, à 500m), BatO (ligne 3, arrêt Port de Bègles, à 100m), vélo (arceaux devant la Maison RêVée) et voiture (parking devant le centre de tri de déchets Valbom).

Accès PMR.

Le samedi 19 septembre à 11h, la Maison RêVée vous invite au vernissage de l’exposition « Le monde des carrelets », assorti d’une visite commentée par la peintre Bernadette Blanc.

© Bernadette Blanc