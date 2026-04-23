Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Place de l’Évêché Limoges

Limoges

Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE

Place de l’Évêché Jardin botanique de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de La belle saison des CBN , le Conservatoire botanique national

du Massif central propose, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, la Fondation Humus et la Ville de Limoges, vous invite à l’inauguration de l’exposition originale Ex(s)istere Ode au végétal sauvage mêlant botanique, création artistique et poésie.

Vous pourrez participer à une performance artistique durant laquelle les habitants seront invités à taguer les rues de silhouettes de Narcisse des poètes , une plante en voie de disparition dans les paysages prairiaux du Massif central. .

Place de l’Évêché Jardin botanique de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE

L’événement Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole