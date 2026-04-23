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Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Place de l’Évêché Limoges

Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Place de l’Évêché Limoges

Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Place de l’Évêché Limoges mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Place de l'Évêché

Adresse : Jardin botanique de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Limoges

Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE

Place de l’Évêché Jardin botanique de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Dans le cadre de La belle saison des CBN , le Conservatoire botanique national
du Massif central propose, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, la Fondation Humus et la Ville de Limoges, vous invite à l’inauguration de l’exposition originale Ex(s)istere Ode au végétal sauvage mêlant botanique, création artistique et poésie.

Vous pourrez participer à une performance artistique durant laquelle les habitants seront invités à taguer les rues de silhouettes de Narcisse des poètes , une plante en voie de disparition dans les paysages prairiaux du Massif central.   .

Place de l’Évêché Jardin botanique de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE

L’événement Inauguration EX(S)ISTERE ODE AU VÉGÉTAL SAUVAGE Limoges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Limoges Métropole

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