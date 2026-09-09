Inauguration : Re-Lighthouse – Shareef Sarhan, Quai Richelieu, 33200 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Inauguration : Re-Lighthouse – Shareef Sarhan Samedi 26 septembre, 19h00 Quai Richelieu, 33200 Bordeaux Gironde

Gratuit, en libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Phare éphémère

À l’origine, en 2015, Shareef Sarhan conçoit Lighthouse, œuvre monumentale réalisée à partir de débris de guerre, dressée sur le port de Gaza. En 2023, un char israélien détruit le phare symbolique. Avec Re-Lighthouse, l’artiste imagine un geste artistique itinérant, indestructible, porteur d’espoir et de résilience : la sculpture lumineuse traverse désormais les frontières pour renaître de ville en ville, à Gaza, Marseille, Bordeaux, Montpellier… et y faire briller la lumière de la mémoire gazaouie et de la paix.

Exposition du samedi 26 septembre au 11 octobre, Quai Richelieu (Bordeaux)

Inauguration samedi 26 septembre à partir de 19h

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en production déléguée Lieux Publics avec le soutien du programme PAUSE, programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, porté par le Collège de France coproduction Institut français, Ville de Marseille, Lieux Publics dans le cadre de Across Borders – Pôle international pour les arts en espace public et les Ateliers Sud Side

avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts et de l’ONDA

Quai Richelieu, 33200 Bordeaux 9 quai richelieu, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Phare éphémère

©Ismael Bazri – Saison Méditerranée 2026 X Lieux Publics