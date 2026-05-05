INCLU’BASKET – Le basket pour tous, Salle Pierre Gaudin, Le Mans

INCLU’BASKET – Le basket pour tous Mardi 5 mai, 13h30 Salle Pierre Gaudin Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T13:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T13:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00

INCLU’BASKET – Gymnase L’université

Nom de l’événement : INCLU’BASKET – Le basket pour tous

Dates et Horaires : Mardi 5 mai, de 13h30 à 17h30

Lieu : Salle Pierre Gaubin, Université du Mans

Porteurs du projet : étudiants L3 STAPS Management du Sport

Publics cibles : étudiants (STAPS et hors STAPS), jeunes de l’IME (16-20 ans, atteints de TDI), publics éloignés de la pratique sportive, grand public.

Le terrain de basket du halle Gaubin sera agencé en trois parties coupées en trois parties égales en fonction de la largeur du terrain.

Il y aura donc une partie consacrée à un tournoi de basket 3c3 inclusif avec des règles modifier pour y parvenir,

une autre partie de la salle sera quand à elle destiné à la mise en place d’activité de sensibilisation dont une sera encadrée par le comité départementale de basket de la sarthe.

et enfin la dernière partie de la salle sera destiné à accueillir nos différents partenaires qui nous soutiennent dans ce projet et qui seront présent pour faire parler d’eux via notre événement.

Salle Pierre Gaudin 16 Bd Charles Nicolle, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}]

Nom de l’événement : INCLU’BASKET – Le basket pour tous Dates et Horaires : Mardi 5 mai, de 13h30 à 17h30 Lieu : Salle Pierre Gaubin, Université du Mans

L3 MS