Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Association Bois Debout

Impasse de Londres Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’association Bois Debout

L’Association œuvre pour l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Conventionnée par l’État, elle propose des contrats à des personnes éloignées de l’emploi et développe diverses activités fabrication de palettes, composteurs, objets en bois recyclé et montage/démontage de chalets pour événements.

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

Impasse de Londres Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Industrielle Attitude, learn about the Bois Debout association

L’événement Industrielle Attitude Association Bois Debout Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME