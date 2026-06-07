Information et distribution de composteur Le Palindrome Laval samedi 12 septembre 2026.

Laval

Information et distribution de composteur

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels.L’accès à la formation et distribution est libre. Uniquement pour les habitants du territoire de Laval Agglo.

Dans le cadre de sa politique volontariste de réduction des déchets,

Laval Agglomération s’est fixé comme objectif de doter 50% des foyers d’une solution de compostage, à l’horizon 2026.

Quel que soit le lieu d’habitation, en pavillon ou en appartement, l’agglomération met gratuitement à disposition des habitants le matériel de compostage (composteur individuel, lombricomposteur, composteur collectif en pied d’immeubles) et accompagne les candidats par la formation et le suivi de la pratique.

Infos pratiques

– Les lieux de formation/distribution de composteurs sont répartis sur le territoire de l’agglomération.

– Ces sessions sont gratuites et ouvertes sans inscriptions. Un justificatif de domicile récent doit être apporté obligatoirement. .

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laval Agglo provides individual compost bins free of charge. Training and distribution are available to all. This offer is limited to residents of the Laval Agglo area.

L’événement Information et distribution de composteur Laval a été mis à jour le 2026-06-22 par LAVAL TOURISME