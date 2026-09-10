Industrielle Attitude Atelier de la Table de Marbre Laval

Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Atelier de la Table de Marbre

6 Rue des Béliers Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-09 15:40:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, découvrez l’atelier d’art La Table de Marbre

Installé au rez-de-chaussée d’une maison du XVIIIe siècle, au cœur du centre historique de Laval, l’atelier de La Table de Marbre est un espace dédié à la création et à la transmission des savoir-faire.

Cette ouverture au public permet de découvrir les métiers d’art à travers la maîtrise technique, la précision du geste et le partage des pratiques.

Les visiteurs pourront découvrir les espaces de travail, les outils et les œuvres en cours de réalisation, tout en échangeant directement avec les deux artistes présents.

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

6 Rue des Béliers Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Industrielle Attitude, discover the art studio La Table de Marbre

L’événement Industrielle Attitude Atelier de la Table de Marbre Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME