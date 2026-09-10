Informations pratiques

Laval

Industrielle Attitude Blanchisserie du Maine

35 Boulevard Clément Ader Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:30:00

fin : 2026-10-08 11:30:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-22

Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez l’entreprise La Blanchisserie du Maine

Blanchisserie du Maine, basée à Laval, assure l’entretien et la location de linge pour les professionnels sur une dizaine de départements. Ses 100 collaborateurs garantissent qualité, réactivité et engagement durable, guidés par transparence, respect et passion

Consignes particulières Prévoir des chaussures de sécurité

!! INFOS PRATIQUES !!

• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens

• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public

Tarifs

> 1 visite 6€/pers. /

> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.

> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.

> Lycéens gratuit

> Visites interdites au moins de 15 ans

Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.

Pas de billetterie sur place les jours de visites

Recommandations

Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus

Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé

Ne fumez pas lors des visites

Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies

Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .

35 Boulevard Clément Ader Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Industrielle Attitude initiative, visit La Blanchisserie du Maine

L’événement Industrielle Attitude Blanchisserie du Maine Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME