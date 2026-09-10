Industrielle Attitude Centre Hospitalier de Laval Laval
jeudi 15 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Industrielle Attitude Centre Hospitalier de Laval
33 Rue du Haut Rocher Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 16:30:00
fin : 2026-10-15 18:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre d’Industrielle Attitude, visitez le centre hospitalier de Laval
Chaque jour, près de 2 500 professionnels font vivre notre Centre hospitalier et mettent leurs compétences au service de la santé des Mayennais. Avec près de 50 services et un plateau médico-technique complet et moderne, nous sommes un hôpital en mouvement, qui innove et se renouvelle pour proposer des soins de qualité. À l’occasion de ces visites, nous vous invitons à découvrir ce qui se passe derrière nos portes notre organisation, nos équipements et les nombreux savoir-faire qui permettent à notre hôpital de fonctionner chaque jour. Une occasion unique de découvrir l’hôpital autrement !
Consignes particulières Visite exclue pour les personnes souffrantes ou présentant des symptômes de type toux, fièvre, etc…
!! INFOS PRATIQUES !!
• Du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2026, les visites sont réservées aux demandeurs d’emploi, personnes en formation et lycéens
• Du lundi 12 au vendredi 30 octobre visites grand public
Tarifs
> 1 visite 6€/pers. /
> 4 visites différentes et + 5€/visite/pers.
> Demandeurs d’emploi et personnes en formation 3€/pers.
> Lycéens gratuit
> Visites interdites au moins de 15 ans
Réservation obligatoire ! En ligne ou à l’accueil de Laval Tourisme.
Pas de billetterie sur place les jours de visites
Recommandations
Présentez-vous à l’heure des visites, vous y êtes attendus
Respectez les consignes de sécurité et sanitaires données. En cas de non respect, l’accès à la visite vous sera refusé
Ne fumez pas lors des visites
Demandez l’autorisation pour filmer ou prendre des photographies
Chaussures plates et fermées pour toutes les visites .
33 Rue du Haut Rocher Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46 info@laval-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Industrielle Attitude initiative, visit the Laval Hospital
L’événement Industrielle Attitude Centre Hospitalier de Laval Laval a été mis à jour le 2026-09-01 par LAVAL TOURISME
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